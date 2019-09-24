Путин обсудил с главой ЦБ финансовую систему в РФ

Президент РФ Владимир Путин и глава Центробанка России Эльвира Набиуллина обсудили положение дел в финансовой сфере. Переговоры прошли сегодня, 24 сентября, в Кремле.

По словам Набиуллиной, банковская система России работает устойчиво и готова наращивать объемы кредитования, а также поддерживать экономический рост.

Также речь шла о финансировании строительной отрасли, в том числе с привлечением средств граждан через так называемые эскроу-счета - процессе, когда деньги вкладчиков идут не напрямую компании-застройщику, а сначала поступают на счета организациям-гарантам, в данном случае банкам. По мнению главы регулятора, здесь не все гладко, поскольку кредитные организации зачастую просто не хотят связываться с новой системой проектного финансирования.

В свою очередь, Путин отметил, что переход на нее неизбежен. Глава государства поручил Центробанку взять на себя все вопросы по координированию этой работы.