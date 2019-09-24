Более 500 котельных Министерства обороны были введены в зимний режим работы за прошедшие сутки

За минувшие сутки свыше 500 котельных, находящихся в ведении Министерства обороны, были переведены на зимний режим работ. В первую очередь тепло пришло в жилые дома и на социальные объекты, подчеркнул начальник Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России Александр Жданов.

В соответствии с планом подготовки к отопительному периоду 2019-2020 годов, утвержденным заместителем министра обороны Российской Федерации генералом армии Дмитрием Булгаковым, Минобороны России обеспечит коммунальными услугами более 4,6 тысячи жилых домов, более 65,4 тысячи объектов казарменно-жилищного фонда. Для этого будет задействовано 3676 котельных, 418 центральных тепловых пунктов и 8472 километра инженерных сетей.

Особое внимание уделяется подготовке образовательных учреждений к отопительному зимнему периоду, это обеспечение теплоснабжением, водоснабжением, водоотведением и энергоснабжением. ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России обеспечивает всеми видами коммунальных услуг более 900 образовательных учреждений, из них около 100 детских садов, более 40 общеобразовательных школ и около 800 высших военных учебных заведений.

По состоянию на сегодняшний день в военных округах, флотах видах (родах) Вооруженных Сил Российской Федерации переведены в зимний режим работы 1164 котельные.