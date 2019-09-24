Экспедиция СФ проложила новые маршруты между островами архипелага Земля Франца-Иосифа

Корабли и суда обеспечения арктической группировки Северного флота прошли новыми маршрутами между островами архипелага Земля Франца-Иосифа, сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1-го ранга Вадим Серга.

Отряд во главе с большим противолодочным кораблем «Вице-адмирал Кулаков», на котором находятся командующий Кольской флотилией разнородных сил вице-адмирал Олег Голубев и походный штаб группировки, прошел внутренними проливами архипелага от самого южного острова Нортбрук до острова Земля Александры на северо-западе.

Корабли прошли мимо островов Гукера, Скотт Келли, Артура и Земля Георга, провели наблюдения за изменением ледников. В настоящее время группировка действует в районе острова Земля Александры, на котором дислоцирована военная база «Арктический трилистник» и несут вахту военнослужащие тактической группы Северного флота.

Ранее боевые корабли арктической группировки Северного флота отработали отражение средств воздушного нападения условного противника и провели стрельбы зенитными ракетными комплексами «Кинжал», артиллерийскими установками АК-100 и АК-725, а также скорострельной малокалиберной зенитной артиллерией.