Конструктор-легенда: более 100 экспонатов представили на выставке в честь 100-летия Калашникова в Москве

В Музее Победы в Москве открывается выставка, посвященная 100-летию легендарного конструктора Михаила Калашникова. Передвижная экспозиция под названием «Калашников. Солдат. Конструктор. Легенда» начинает работу 24 сентября и является поистине уникальной.

Посетители увидят более 100 экспонатов, среди которых модельный ряд автоматов и пулеметов Калашникова, модификация карабина «Сайга», опытный автомат Александрова, а также современные образцы автоматов АК-12 и К-15 и карабин со сбалансированной автоматикой SR-1.

Особое место на выставке занимают разнообразные сувениры и произведения декоративно-прикладного искусства, преподнесенные в дар легендарному конструктору в России и за рубежом. Бесспорный интерес представляют также награды Калашникова и персональный костюм почетного профессора Тульского государственного университета.

«Калашников. Солдат. Конструктор. Легенда» - это новый выставочный проект Музейно-выставочного комплекса стрелкового оружия имени М. Т. Калашникова из города Ижевска. Представленные музейные исследования и рассекреченные документы, раритетные фотографии и личные вещи дают новый взгляд на фигуру Михаила Калашникова.

После завершения своей работы в Музее Победы выставка продолжит работу в других городах России. В музее экспозиция проработает до 20 ноября.