В Оренбурге простились с легендарным ветераном контрразведки Валентиной Буяновской

Сегодня в Оренбурге состоялись похороны ветерана контрразведки, сотрудницы легендарного СМЕРШа Антонины Буяновской. Она ушла из жизни в возрасте 96 лет.

Антонина Буяновская родилась 13 октября 1923 года на Украине в селе Чаплинка Херсонской области.

Защищать Родину Антонина Григорьевна ушла 17-летней девушкой. Во время Великой Отечественной доставляла секретную документацию в Крыму, и каждое задание было сопряжено с риском для жизни.

Во время наступления фашистов Антонина Буяновская пережила страшные Аджимушкайские катакомбы, а после демобилизации долгие годы работала в секретной типографии Южно-Уральского военного округа.

Антонина Буяновская была награждена орденом «Красная звезда» в 1944 году - за освобождение Симферополя, Севастополя, Крыма, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», за участие в Сталинградской битве, «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» в 1945 году, орденом «Отечественная война 2 степени», медалью «Ветеран труда» и еще 15 юбилейными медалями, почетными знаками «Ветеран Особых отделов НКГБ и «Ветеран военной контрразведки «СМЕРШ».