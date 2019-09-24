Адвокат Протасовицкого заявила, что его не выпускают из колонии из-за отказа дать показания на Кокорина и Мамаева

Клинцовский городской суд Брянской области перенес дату рассмотрения ходатайства об условно-досрочном освобождении фигуранта дела о драках футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, их друга Александра Протасовицкого на 1 октября. Об этом рассказала его адвокат Татьяна Прилипко.

По данным юриста, в материалах дела, касающихся ее подзащитного, появились новые взыскания, препятствующие его скорому освобождению. Как заявила Прилипко, причина заключается совсем в ином.

«Я думаю, ему придумали эти взыскания за его принципиальность. Давление на Протасовицкого оказывалось с самого начала, с предварительного следствия. Когда был первый допрос, следователь предложил ему дать показания против Мамаева и братьев Кокориных о том, что был предварительный сговор, и уйти домой либо сесть вместе с ними», - рассказала Прилипко.

Она отметила, что выбор для Протасовицкого был очевиден, поэтому он оказался в СИЗО вместе с остальными фигурантами дела.

«Наша система такова: Левиафан никого не выпускает из челюсти просто так. Первого октября я приеду на заседание, я думаю, его выпустят. Нет никаких оснований для иного. Как-то так. Это все очень грустно и очень неприятно. Отвратительно», - подытожила Прилипко.

Напомним, в конце 2018 года Протасовицкий вместе с друзьями, братьями Александром и Кириллом Кокориными и Павлом Мамаевым, оказались фигурантами громкого уголовного дела об участии в двух драках в центре Москвы. После длительного расследования всех их приговорили к реальным срокам лишения свободы. Пресненский суд определил наказание в виде 1,5 года лишения свободы Мамаеву и Протасовицкому и 1,6 года колонии общего режима братьям Кокориным. Впоследствии Мамаев и Кокорины были освобождены из колонии, а рассмотрение УДО в отношении Протасовицкого затягивается.