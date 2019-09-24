В России начался монтаж оборудования для надежного Рунета

Глава Роскомнадзора Александр Жаров объявил о том, что операторы связи начали монтаж оборудования, устанавливаемого в рамках закона о надежном Рунете. Об этом он рассказал в кулуарах форума «Спектр-2019».

Глава ведомства добавил, что тестирование аппаратуры начнется в одном из российских регионов в конце сентября. Процесс займет несколько недель.

«Мы будем сначала проводить техническую проверку - влияет на трафик, не влияет на трафик, все ли сервисы работают успешно. И потом уже протестируем его в боевом режиме. Пока все идет нормально», - отметил он.

Вместе с тем Жаров добавил, что есть техническое задание эксперимента, где указаны параметры, которые необходимо достигнуть, а также угрозы, которых следует избежать.

В процессе также задействованы специалисты операторов связи, Роскомнадзора, ФСБ, ФСО и производители устанавливаемого оборудования.

По словам Жарова, о результатах эксперимента станет известно в середине октября.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о надежном Рунете в начале мая. Документ направлен на защиту устойчивой работы Интернета в России в случае появления угрозы его функционированию из-за рубежа. Закон вступит в силу в ноябре.