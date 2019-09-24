Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В России начался монтаж оборудования для надежного Рунета

Наталия Майорова
17:33 24.09.2019
О результатах эксперимента станет известно в середине октября.
В России начался монтаж оборудования для надежного Рунета
© Фото: Klaus Ohlenschläger Picture Alliance, Globallookpress

Глава Роскомнадзора Александр Жаров объявил о том, что операторы связи начали монтаж оборудования, устанавливаемого в рамках закона о надежном Рунете. Об этом он рассказал в кулуарах форума «Спектр-2019».

Глава ведомства добавил, что тестирование аппаратуры начнется в одном из российских регионов в конце сентября. Процесс займет несколько недель.

«Мы будем сначала проводить техническую проверку - влияет на трафик, не влияет на трафик, все ли сервисы работают успешно. И потом уже протестируем его в боевом режиме. Пока все идет нормально», - отметил он.

Вместе с тем Жаров добавил, что есть техническое задание эксперимента, где указаны параметры, которые необходимо достигнуть, а также угрозы, которых следует избежать.

В процессе также задействованы специалисты операторов связи, Роскомнадзора, ФСБ, ФСО и производители устанавливаемого оборудования.

По словам Жарова, о результатах эксперимента станет известно в середине октября.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о надежном Рунете в начале мая. Документ направлен на защиту устойчивой работы Интернета в России в случае появления угрозы его функционированию из-за рубежа. Закон вступит в силу в ноябре.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата24.09.2019, 10:32
СК РФ возбудил уголовное дело по подрыву опор моста в ЛНР
Дата24.09.2019, 07:15
В Минобороны РФ рассказали о сбитых у Хмеймима дронах боевиков
Дата24.09.2019, 00:23
Месси стал лучшим футболистом года по версии FIFA
Дата02.09.2019, 17:31
От Су-57 до МС-21: главные новинки авиасалона МАКС-2019 в фотографиях
Дата24.09.2019, 04:13
Опубликовано видео первого пуска X-35 с ракетного корабля «Смерч»
Дата22.09.2019, 01:35
Премьер Словакии напомнил о роли Советской армии в освобождении страны
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
18:05 В стране и мире
Конструктор-легенда: более 100 экспонатов представили на выставке в честь 100-летия Калашникова в Москве
17:39 В стране и мире
Видео
Адвокат Протасовицкого заявила, что его не выпускают из колонии из-за отказа дать показания на Кокорина и Мамаева
17:17 В стране и мире
Видео
Полет Ми-35 на предельно малой высоте показали на видео
17:01 В стране и мире
Трамп рассказал, как долго США не будут выделять средства Украине
16:39 В стране и мире
На грани уничтожения: в США рассказали о катастрофе, едва не превзошедшей Чернобыль
События дня
События дня
Центр-2019
МАКС-2019
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Шерсть и кровь: агрессивные гризли устроили бойню на глазах у людей
Ученые рассказали о болезнях страшнее рака
Видео
Молчаливая «Пангея»: российские пограничники в Арктике досмотрели яхту, не отвечающую на радиозапросы
СМИ раскрыли «государственную тайну» в деле об исчезновении малайзийского MH370
Под Челябинском обнаружен «город хоббитов»
Видео
В Америке помочь не смогли: российские врачи вылечат «девочку-Бэтмена» из США
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.