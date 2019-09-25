«Мста-С» изнутри: кадры масштабных артиллерийских стрельб в ЮВО

Свыше 13 тысяч военнослужащих выполнили задачи развертывания в боевой порядок с марша, огневого поражения объектов условного противника, оперативной смены огневых позиций как днем, так и ночью, в условиях действий разведывательно-диверсионных групп и применения условным противником средств радиоподавления.

В ходе учебных боев артиллерийскими подразделениями активно применялись современные комплексы разведки, управления и связи КРУС «Стрелец», системы артиллерийской разведки «Зоопарк» и беспилотная авиация.

Оперативное взаимодействие и эффективная работа командных пунктов по управлению огнем артиллерии были организованы в единой системе разведывательно-огневого контура.

Занятия по управлению огнем артиллерии проводились в комплексе с инженерной, военно-медицинской подготовкой и выполнением задач по радиационной, химической и биологической защите.

В масштабных стрельбах были задействованы самоходные гаубицы «Мста-С» и «Акация», буксируемые гаубицы «Мста-Б» и Д-30, реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган», а также минометы «Сани» и «Поднос».

САУ «Мста-С» является представителем дивизионной артиллерии. На вооружение Советской Армии она была принята в 1989 году и предназначалась для замены в артиллерийских полках мотострелковых и танковых дивизий 152-мм САУ 2С3 «Акация». В будущем гаубицы 2С19 и 2С19М «Мста-С» будут модернизированы до уровня 2С19М2. Также в России создана самоходная 152-мм гаубица «Коалиция-СВ». В перспективе она поступит на вооружение отдельных артиллерийских бригад. А мотострелковые и танковые подразделения, отдельные дивизионы и артполки будут вооружаться модернизированными гаубицами «Мста-С».