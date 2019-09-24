Полет Ми-35 на предельно малой высоте показали на видео
Не исключено, что экипаж таким образом отрабатывал навыки скрытого подхода к цели.
© Видео: Mansourtalk, Twitter © Фото: Oded Berkowitz, twitter
В Сети появились кадры полета боевого вертолета Ми-35 на малой высоте над побережьем Средиземного моря. Машины применяются авиационными подразделениями Ливийской национальной армии фельдмаршала Хафтара.
Кадры полета были опубликованы в Twitter. По словам автора ролика, экипаж таким образом отрабатывал навыки скрытого подхода к цели.
В настоящее время Ми-35 составляют основную часть ударных вертолетов Ливийской национальной армии.