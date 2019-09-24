Трамп рассказал, как долго США не будут выделять средства Украине
Америка приостановит процедуру до момента, пока свой вклад не будут вносить Европа и другие мировые державы.
© Фото: Ron Sachs, Consolidated News Photos, Globallookpress
Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп сделал заявление касательно выделения финансовых средств Украине. Американский лидер рассказал о сроках задержки в выделении средств украинской стороне.
По словам Трампа, США приостановят данную процедуру до момента, пока свой вклад не будут вносить Европа и другие мировые державы. Об этом президент Америки заявил по прибытии в штаб-квартиру ООН для участия в Генассамблее.
Ранее президент США отдал распоряжение исполняющему обязанности шефа аппарата Белого дома временно заблокировать военную помощь Украине. Причиной такого решения послужила неуверенность Трампа в необходимости выделения средств из-за высокого уровня коррупции в стране.