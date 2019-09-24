Сирийские власти назвали оккупантами военнослужащих США

Власти Сирии направили в Организацию Объединенных Наций письмо с резкими высказываниями в адрес военнослужащих Америки. Как говорится в сообщении, они не имеют права находиться на сирийской земле, а их присутствие на территории республики и вовсе называется оккупацией.

Причиной подобных заявлениий стала информация о новом совместном патрульном рейде Соединенных Штатов и Турции на северо-востоке Сирии. Произошел он после договоренности Анкары и Вашингтона о создании зоны безопасности в приграничных с Турцией районах. Против данного соглашения категорически выступил Дамаск.

По мнению правительства Сирии, все действия, производимые США и Турцией, являются посягательством на суверенитет республики и территориальную целостность страны.