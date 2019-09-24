Следователи обнаружили пистолет, из которого мог быть убит Михаил Круг

Новые детали, подтверждающие раскрытие убийства Михаила Круга, представили следователи, которые принимали участие в работе над этим делом.

Они сообщили, что якобы пропавшее оружие, из которого, предположительно, был застрелен «король русского шансона», найдено. На опубликованных фотоснимках показаны части пистолета ТТ, обнаруженные во время следствия.

Уставлено, что именно таким оружием пользовался участник банды «Тверские волки» Дмитрий Веселов, которого признали убийцей шансонье.

Как сообщили ранее в Следственном комитете, убийца застрелил Круга ненамеренно при попытке ограбления, и сам был убит через год после этого другим членом банды - поклонником Круга.

Детали оружия стали одним из главных вещественных доказательств.

Накануне российский шансонье Виктор Калина в разговоре со «Звездой» заявил, что все подробности нападения на дом Михаила Круга, которые сейчас активно обсуждаются после завершения расследования Следственным комитетом РФ, были известны окружению исполнителя многими годами ранее. По словам Калины, именно поэтому ситуация сейчас напоминает ему цирк.

Ранее Следственный комитет России установил все подробности нападения на дом Михаила Круга, во время которого артист погиб. Шансонье убили в 2002 году в его доме в Твери. Стало известно, что осужденные Александр Агеев и Дмитрий Веселов проникли в дом Круга и он застал их на месте преступления. Началась драка, в ходе которой Веселов убил исполнителя.