Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

На грани уничтожения: в США рассказали о катастрофе, едва не превзошедшей Чернобыль

Наталия Майорова
16:39 24.09.2019
Речь идет о событиях 15 сентября 1980 года. Тогда пожар произошел на борту бомбардировщика B-52, начиненного бомбами с термоядерными зарядами.
На грани уничтожения: в США рассказали о катастрофе, едва не превзошедшей Чернобыль
© Фото: b-52 USAF

Тридцать девять лет назад на авиабазе ВВС США Гранд-Форкс на территории Северной Дакоты произошла авария, результаты которой едва не привели к масштабной ядерной катастрофе. Специалисты уверены: последствия по серьезности многократно превзошли бы последствия аварии на Чернобыльской АЭС.

Речь идет о событиях 15 сентября 1980 года: тогда у бомбардировщика B-52 Stratofortress во время подготовки к вылету загорелся пятый двигатель. На борту самолета находилось восемь ракет малой дальности AGM-69A и четыре бомбы B28. Бомбардировщик направлялся на боевое дежурство. Все бомбы имели термоядерные заряды, общая мощность которых составляла 8,6 мегатонны.

В результате экипаж экстренно покинул горящий самолет. Аэродромные службы на протяжении трех часов боролись с пламенем: работа осложнялась порывистым ветром, который раздувал огонь. Кроме того, бомбардировщик был полностью заправлен, а один из баков по-прежнему продолжал питать горящий двигатель.

Фюзеляж самолета удалось спасти от огня. Трое пожарных получили незначительные ожоги.

Пентагон позже утверждал, что вероятность ядерной аварии была крайне низкой, однако спустя восемь лет директор Национальной ливерморской лаборатории Роджер Батцель признал, что последствия могли быть «гораздо хуже, чем Чернобыль».

«Если бы ветер дул в любом другом направлении, то интенсивное пламя, скорее всего, уничтожило бы самолет вместе с находящимся на его борту оружием, а у экипажа не осталось бы шансов выжить», - цитирует его издание The Drive.

В подтверждение своей теории он привел пожар другого B-52, который случился в 1983 году: тогда самолет сгорел за считаные минуты, а все летчики погибли.

«При пожаре в оружейном отсеке, двигатели ракет, а также обычная взрывчатка в бомбах, скорее всего, взорвались бы. Возможно, термоядерные заряды при этом не сдетонировали, но шлейф высокоактивного оружейного плутония распространился в атмосфере, покрыв территорию Северной Дакоты и Миннесоты», - подчеркнул Батцель.

После этого, убежден эксперт, радиоактивные материалы попали бы в землю и воду, причем на территории зараженных мест повышенные радиационный фон наблюдался бы на протяжении десятков тысячелетий. Батцель добавил, что пришлось бы создавать «зону отчуждения, наподобие чернобыльской».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата24.09.2019, 10:32
СК РФ возбудил уголовное дело по подрыву опор моста в ЛНР
Дата24.09.2019, 07:15
В Минобороны РФ рассказали о сбитых у Хмеймима дронах боевиков
Дата24.09.2019, 00:23
Месси стал лучшим футболистом года по версии FIFA
Дата02.09.2019, 17:31
От Су-57 до МС-21: главные новинки авиасалона МАКС-2019 в фотографиях
Дата24.09.2019, 04:13
Опубликовано видео первого пуска X-35 с ракетного корабля «Смерч»
Дата22.09.2019, 01:35
Премьер Словакии напомнил о роли Советской армии в освобождении страны
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
16:39 В стране и мире
На грани уничтожения: в США рассказали о катастрофе, едва не превзошедшей Чернобыль
16:07 В стране и мире
Видео
Сирийские власти назвали оккупантами военнослужащих США
16:04 В стране и мире
Видео
Следователи обнаружили пистолет, из которого мог быть убит Михаил Круг
15:44 В стране и мире
В Армении введено условное военное положение
15:41 В стране и мире
Мадуро прибыл в Москву
События дня
События дня
Центр-2019
МАКС-2019
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Шерсть и кровь: агрессивные гризли устроили бойню на глазах у людей
Ученые рассказали о болезнях страшнее рака
Видео
Молчаливая «Пангея»: российские пограничники в Арктике досмотрели яхту, не отвечающую на радиозапросы
СМИ раскрыли «государственную тайну» в деле об исчезновении малайзийского MH370
Под Челябинском обнаружен «город хоббитов»
Видео
В Америке помочь не смогли: российские врачи вылечат «девочку-Бэтмена» из США
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.