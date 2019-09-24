На грани уничтожения: в США рассказали о катастрофе, едва не превзошедшей Чернобыль

Тридцать девять лет назад на авиабазе ВВС США Гранд-Форкс на территории Северной Дакоты произошла авария, результаты которой едва не привели к масштабной ядерной катастрофе. Специалисты уверены: последствия по серьезности многократно превзошли бы последствия аварии на Чернобыльской АЭС.

Речь идет о событиях 15 сентября 1980 года: тогда у бомбардировщика B-52 Stratofortress во время подготовки к вылету загорелся пятый двигатель. На борту самолета находилось восемь ракет малой дальности AGM-69A и четыре бомбы B28. Бомбардировщик направлялся на боевое дежурство. Все бомбы имели термоядерные заряды, общая мощность которых составляла 8,6 мегатонны.

В результате экипаж экстренно покинул горящий самолет. Аэродромные службы на протяжении трех часов боролись с пламенем: работа осложнялась порывистым ветром, который раздувал огонь. Кроме того, бомбардировщик был полностью заправлен, а один из баков по-прежнему продолжал питать горящий двигатель.

Фюзеляж самолета удалось спасти от огня. Трое пожарных получили незначительные ожоги.

Пентагон позже утверждал, что вероятность ядерной аварии была крайне низкой, однако спустя восемь лет директор Национальной ливерморской лаборатории Роджер Батцель признал, что последствия могли быть «гораздо хуже, чем Чернобыль».

«Если бы ветер дул в любом другом направлении, то интенсивное пламя, скорее всего, уничтожило бы самолет вместе с находящимся на его борту оружием, а у экипажа не осталось бы шансов выжить», - цитирует его издание The Drive.

В подтверждение своей теории он привел пожар другого B-52, который случился в 1983 году: тогда самолет сгорел за считаные минуты, а все летчики погибли.

«При пожаре в оружейном отсеке, двигатели ракет, а также обычная взрывчатка в бомбах, скорее всего, взорвались бы. Возможно, термоядерные заряды при этом не сдетонировали, но шлейф высокоактивного оружейного плутония распространился в атмосфере, покрыв территорию Северной Дакоты и Миннесоты», - подчеркнул Батцель.

После этого, убежден эксперт, радиоактивные материалы попали бы в землю и воду, причем на территории зараженных мест повышенные радиационный фон наблюдался бы на протяжении десятков тысячелетий. Батцель добавил, что пришлось бы создавать «зону отчуждения, наподобие чернобыльской».