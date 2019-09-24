В Кремле заявили, что России незачем участвовать в гонке вооружений

В Кремле заявили, что выход Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) влечет за собой начало гонки вооружений. Но, как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия не будет в ней участвовать.

По словам пресс-секретаря президента, у страны нет необходимости ввязываться в гонку, так как обеспечить свой ядерный паритет и безопасность она может и без этого. При этом, сделав данное заявление, Песков отметил, что ранее об этом заявил лично российский лидер Владимир Путин.

«Пока в обозримой перспективе наша страна в состоянии, не втягиваясь в дорогостоящую гонку вооружений, не отнимая значительных ресурсов от целей развития внутреннего, обеспечивать ядерный паритет и собственную безопасность», - цитирует РИА Новости представителя Кремля.

Между тем Москва призывает западных партнеров вернуться за стол переговоров и возобновить полноформатный диалог по всем аспектам стратегической стабильности и безопасности, так как имеющиеся документы в этой области нуждаются в актуализации.