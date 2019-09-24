Ветеран получил медаль «За боевые заслуги» спустя 74 года после представления к награде
Кадровые органы Западного военного округа проводят постоянную работу по поиску и передаче ранее не врученных наград фронтовикам.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Медаль «За боевые заслуги» спустя 74 года после представления к награде вручили в Москве ветерану Великой Отечественной войны Анатолию Алексеевичу Сивкову.
Сейчас ветерану 93. На фронте он воевал с 1944-го, а в 1945-м был ранен и попал в госпиталь. Именно из-за этого тогда заслуженную медаль он так и не получил. Теперь пробел восполнен.
Медаль «За боевые заслуги» - государственная награда СССР для награждения за умелые, инициативные и смелые действия, сопряженные с риском для жизни, содействующие успеху боевых действий с врагами Советского государства.