Верховный суд Британии признал решение Джонсона незаконным

Все 11 судей Верховного суда сочли, что глава кабмина Борис Джонсон нарушил закон, посоветовав королеве приостановить работу парламента.

Председатель Верховного суда Великобритании баронесса Ричмондская Бренда Хейл отметила, что подобные действия Джонсон предпринял без веской причины, а парламент почти на пять недель был лишен возможности исполнять свои функции, предписанные конституцией.

Как сообщает BBC, подобное решение Верховного суда может серьезно ударить по репутации премьера, а в худшем случае - грозит отставкой.

В конце августа премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к Елизавете II с просьбой завершить текущую сессию парламента, чтобы депутаты не сорвали выход Соединенного Королевства из Европейского союза. Королева предложение одобрила. Из-за решения премьера в Лондоне и других городах Великобритании неоднократно проходили митинги.

Предполагается, что уже завтра палата общин вернется к обсуждению Brexit.