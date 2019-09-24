В Армении введено условное военное положение

В Армении объявлено условное военное положение. Причиной тому послужило начало масштабных учений по отработке вооруженного противостояния агрессии условного противника.

Маневры проводятся в соответствии с утвержденным планом подготовки вооруженных сил страны на 2019 год. В проведение учений, получивших название «Развертывание вооруженных сил, противостояние агрессии противника», вовлечены как государственные, так и органы местного самоуправления. Решение же о введении условного военного положения было принято во вторник, 24 сентября.

Сообщается, что органы управления ВС и сами войсковые подразделения приведены в полную боевую готовность. Об этом сообщает RT со ссылкой на главу информотдела административного аппарата Генштаба ВС Армении полковника Самвела Асатряна.

Целью учений стали проверка развертывания войск, их тренировка, приобретение опыта в призыве резервистов, исследование и уточнение возможностей призывных органов и их ресурсов, гармонизация работы штабов.