Мадуро прибыл в Москву
Ожидается, что президент Венесуэлы Николас Мадуро встретится в Москве с российским лидером Владимиром Путиным.
© Фото: Nicolás Maduro, twitter
Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл с визитом в Москву, о чем он написал в своем Twitter.
По словам венесуэльского лидера, братские отношения с Россией - это фундамент для строительства «процветающего будущего Венесуэлы».
«Мы прибыли в Россию, чтобы укрепить наши исторические и очень позитивные отношения», - написал Мадуро.
Ожидается, что 25 сентября в формате рабочего завтрака состоятся переговоры между Мадуро и президентом России Владимиром Путиным.