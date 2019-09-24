Мадуро прибыл в Москву

Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл с визитом в Москву, о чем он написал в своем Twitter.

По словам венесуэльского лидера, братские отношения с Россией - это фундамент для строительства «процветающего будущего Венесуэлы».

«Мы прибыли в Россию, чтобы укрепить наши исторические и очень позитивные отношения», - написал Мадуро.

Ожидается, что 25 сентября в формате рабочего завтрака состоятся переговоры между Мадуро и президентом России Владимиром Путиным.