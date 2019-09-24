Шерсть и кровь: агрессивные гризли устроили бойню на глазах у людей

Агрессивная схватка двух взрослых гризли попала на виде. Случайным очевидцем стала канадка Кари МакГилливрей из провинции Британская Колумбия. Ее поездку по трассе прервала разборка хищников, которые не обращали на девушку никакого внимания.

Предположительно, медведи устроили разборки за территорию и стали выяснять, кто из них сильнее.

На кадрах, опубликованных на Facebook, видно, как две взрослые особи рычат и бьют друг друга лапами, сотрясая упитанные бока. Кто остался победителем в этой битве - неизвестно. Однако в конце ролика оба разъяренных медведя бегут в сторону снимавшей их канадки. Вероятно, животным не понравилось такое вторжение в личную жизнь, в связи с чем они решили наказать обидчицу. Но девушка успела покинуть место схватки.