Заказчик нападения на дом Михаила Круга переживал из-за его незапланированного убийства

Стало известно, что заказчик нападения на дом шансонье Михаила Круга, основатель бандформирования «Тверские волки» Александр Костенко, известный в криминальной среде как Лом, переживал из-за незапланированного убийства музыканта.

Изначально оно не входило в планы ни заказчика, ни исполнителей. В своих показаниях следствию осужденный по делу Александр Осипов упомянул, что Лом расчувствовался из-за произошедшего. Об этом сообщил журналистам глава отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области Шихбала Амирсеидов.

Напомним, Следственный комитет России установил подробности нападения на дом певца Михаила Круга, во время которого артист погиб. Шансонье убили в 2002 году в его доме в Твери. Стало известно, что осужденные Александр Агеев и Дмитрий Веселов проникли в дом Круга и он застал их на месте преступления. Началась драка, в ходе которой Веселов убил исполнителя.