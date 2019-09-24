По железнодорожной части Крымского моста впервые проехал тепловоз. Проезд длился около получаса.

По словам владельца компании «Стройгазмонтаж», которая является генподрядчиком строительства моста, Аркадия Ротенберга, это был тестовый проезд на самоходном вагоне. Тепловоз проехал со станции Тамань Пассажирская до станции Керчь Южная.

«Движение планируется запустить в декабре этого года. В настоящее время оно осуществляется в техническом режиме», - подчеркнул он.

По словам Ротенберга, к настоящему моменту был закончен монтаж всех мостовых конструкций. Теперь кладутся железнодорожные коммуникации, включая электричество и связь. На Таманском полуострове идет рекультивация земель.

Ротенберг отметил также, что расчетная скорость поездов составляет до 80 километров в час.

Накануне была опубликована статистика о том, сколько автомобилей проехало по Крымскому мосту за время его существования. Оказывается, с мая 2018 года переправой воспользовались владельцы семи миллионов машин: эта цифра на треть больше, чем перевезла Керченская паромная переправа за последние четыре года.