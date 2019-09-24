Пропавшая в тайге Красноярского края семья найдена

Семья из четырех человек, потерявшаяся в тайге, самостоятельно вышла к людям в соседнюю деревню. По лесу они блуждали более двух суток. Сейчас отец, мать и две дочки находятся в безопасности.

«Семья, заблудившаяся в лесу в Тюхтетском районе, вышла самостоятельно в соседнюю деревню Чистый Ручей», - говорится в сообщении ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Ранее по факту пропажи семьи в тайге Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Сделано это было для того, чтобы изучить обстоятельства произошедшего в полной мере, а это возможно только в рамках уголовного дела.

Сорокадевятилетний Виктор Демко вместе с женой Натальей, а также двумя дочерьми - 11-летней Настей и 20-летней Викой - утром в воскресенье отправились в лес для сбора шишек. Обратно они не вернулись. Чуть позже на обочине обнаружили машину семейства. К поиску пропавших были привлечены 125 человек, в том числе сотрудники полиции, МЧС и волонтеры. Следователи опрашивали соседей, которые могли общаться с кем-то из членов семьи накануне.

Как сообщает «Комсомольской правды», на третий день родители и дочки, блуждавшие по тайге более двух суток, самостоятельно вышли в соседнюю деревню.