Шведская школьница отчитала политиков на саммите в ООН

На молодежном саммите ООН по климату, который проходит в Нью-Йорке, известная 16-летняя школьница из Швеции Грета Тунберг обвинила собравшихся глав государств в том, что своими «пустыми заявлениями» они украли ее детство.

«Вы возлагаете надежду на нас, на молодежь. Как вы смеете?! Своими пустыми словами вы украли мои мечты, мое детство. Мне еще повезло. Люди страдают, умирают. Разрушаются целые экосистемы. Мы стоим в начале массового вымирания. А вы говорите только о деньгах, кормите нас сказками о непрерывном экономическом развитии. Как вы смеете?!» - заявила Грета на открытии саммита ООН.

Грета Тунберг известна своей активной деятельностью по привлечению к проблеме экологического кризиса на Земле. Она выдвинута на Нобелевскую премию мира.

«Вы говорите, что слышите нас и понимаете, что медлить нельзя. Но какое бы отчаяние я ни испытывала, я не могу поверить, что это так. Потому что если вы действительно все понимаете и ничего не делаете, то вы - воплощение зла, и я отказываюсь в это верить», - приводит слова Греты ТАСС.

Школьница также добавила, чтобы политики даже не пытались говорить о том, что для борьбы с загрязнением атмосферы делается достаточно. И пообещала, что «новые поколения» будут следить за их действиями.