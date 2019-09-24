Минздрав РФ: средняя продолжительность жизни в стране выросла на 8 лет

Среднестатистический россиянин стал жить дольше. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что с 2000 года продолжительность жизни в стране выросла почти на восемь лет. Статические данные министр озвучила на полях тематической сессии, которая прошла в рамках заседания генеральной ассамблеи ООН.

«С 2000 года, за последние 20 лет продолжительность жизни россиян увеличилась на 7,7 года - почти на восемь лет. Это реально очень большое достижение», - заявила Скворцова журналистам.

По словам Скворцовой, за 19 лет удалось добиться впечатляющих результатов по снижению уровня материнской смертности, которая упала почти в пять раз, а младенческая - в 3,6 раза.

«Отдельные мероприятия мы проводили по туберкулезу: смертность от него снизилась почти в 4 раза. За это же время мы на четверть сократили потребление алкоголя и табака в нашей стране, если говорить обо всем населении», - добавила министр.

Своим майским указом президент Российской Федерации Владимир Путин поручил к 2024 году повысить продолжительность жизни до 78 лет, а к 2030 году - до 80 лет. В январе нынешнего года в стране стартовал нацпроект «Здравоохранение», одной из целей которого является достижение ожидаемой продолжительности жизни населения до 78 лет за пять лет. На реализацию проекта выделят 1,36 триллиона рублей.