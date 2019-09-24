В Госдуме пообещали дать жесткий ответ на невыдачу США виз российской делегации

В Госдуме обсуждают дипломатический скандал, который разразился из-за невыдачи США виз российской делегации, которая должна была сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова во время его визита в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН. Парламентарии сошлись во мнении, что ответные меры России должны быть очень жесткими.

«Если подобные инциденты будут повторяться, если делегациям независимых государств будут мешать работе в ООН, то я полагаю, что есть достаточно стран в Европе, в мире, в которых дипломатические институты ООН могли бы продолжить свою деятельность», - рассказал «Звезде» первый зампредседателя комитета ГД РФ по международным делам Дмитрий Новиков.

Ранее стало известно, что десять членов российской делегации, которые должны были принять участие в сессии ГА ООН, не получили американские визы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала случившееся возмутительным примером неуважения и невыполнения США своих обязательств в качестве принимающей стороны.