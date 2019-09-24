Представитель Гармаша рассказал, как артист получил травму головы

Сергей Гармаш получил травму головы при выезде из парковочной зоны в аэропорту Ростова-на-Дону. Актер вышел из машины, чтобы оплатить парковку, и поскользнулся. Об этом «Звезде» рассказал представитель Гармаша Олег Будрин.

«Там шел град размером в мяч для настольного тенниса, и он на нем поскользнулся», - пояснил Будрин.

Он также добавил, что инцидент произошел неделю назад - на следующий день после концерта в Таганроге. В то же время представитель артиста опроверг информацию о его госпитализации, отметив, что травма была несерьезная.

«Он уже в Питере на съемках. Мы вернулись неделю назад», - сказал Будрин.

Ранее ряд СМИ сообщил, что Сергей Гармаш якобы разбил голову в аэропорту Платов в Ростове-на-Дону и был госпитализирован.