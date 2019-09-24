Трамп и Дуда назвали «Северный поток - 2» угрозой энергобезопасности Европы

Президент США Дональд Трамп и польский лидер Анджей Дуда посчитали российский газопровод «Северный поток – 2» угрозой энергетической безопасности Европы. К такому мнению они пришли на встрече в Нью-Йорке в рамках 74-й Генассамблеи ООН.

Главы двух стран также обсудили способы помешать реализации проекта.

«Оба президента признали, что газопровод "Северный поток - 2" является угрозой энергетической безопасности Европы, и обсудили, как лучше остановить этот проект», - цитирует ТАСС заявление пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли.

«Северный поток - 2» планируется проложить от побережья России до Германии через страны Прибалтики. Его общая мощность составит 55 млрд куб. газа в год. Ожидается, что проект начнет функционировать в конце 2019 года. Ранее востоковед Евгений Бахревский в разговоре со «Звездой» назвал условие, которое позволит завершить строительство газопровода в срок.