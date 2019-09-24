Ученые рассказали о болезнях страшнее рака

Врачи назвали болезни, которые, по их мнению, являются более страшными, чем онкология. Они составили список из пяти смертельных заболеваний, которые на сегодняшний день не поддаются лечению.

На первое место специалисты поставили «коровье бешенство», или болезнь Крейтцфельдта-Чкоба. У человека поражаются головной и спинной мозг, нервные окончания.

На втором месте оказалась фатальная бессонница. Человек может страдать ею от семи месяцев до трех лет, умирая в муках от галлюцинаций и панических атак.

Не менее опасным является бешенство, которым можно заразиться через слюну больного животного. Если вовремя не обратиться к врачу и не сделать профилактическую прививку, то заболевший бешенством умрет от паралича сердца или органов дыхания.

И заключает смертельный список так называемая болезнь зеленых мартышек, или геморрагическая лихорадка Марбурга. Инфекция попадает в организм человека через поврежденную слизистую или кожу. У зараженного резко поднимается температура, затем начинает болеть живот. Болезнь развивается в течение двух недель, после чего человек может умереть от инфекционно-токсического шока, пишут «Известия».