Президент ШПЛС прокомментировал голодовку главы Шереметьевского профсоюза бортпроводников

Главу Шереметьевского профсоюза бортпроводников Илону Борисову хотят уволить. Такое мнение высказал президент Шереметьевского профсоюза летного состава (ШПЛС) Игорь Дельдюжов, комментируя голодовку, которую объявила Борисова.

«Ее готовят на увольнение. Ей уже объявили несколько взысканий», - сказал он в беседе со «Звездой».

Ранее стало известно, что Илона Борисова объявила голодовку. Стюардесса заявила, что отказывается от приема пищи до тех пор, пока «Аэрофлот» не удовлетворит требования бортпроводников, среди которых: отпуска в полном размере начисленных дней в соответствии с Трудовым кодексом; нормализация выходных дней, в которых стюардессам часто отказывают; смена синтетической формы, в которой летом жарко, а зимой холодно; надбавки за наставничество.

По словам Борисовой, бортпроводникам запрещают жаловаться на тяжелые условия работы, так как это может испортить имидж компании.