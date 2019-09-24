Минобороны РФ: российский Су-34 не нарушал границы Эстонии

Перелет проходил по заранее согласованному маршруту. В процессе полета экипаж российского самолета постоянно находился на связи, в том числе с эстонскими диспетчерами организации воздушного движения, заявили в российском военном ведомстве.

«Двадцать третьего сентября самолет Воздушно-космических сил России совершил плановый перелет в Калининградскую область над нейтральными водами Балтийского моря. Никаких претензий к полету российского самолета не предъявлялось. Последовавшие спустя сутки заявления эстонской стороны о якобы нарушении российским самолетом воздушного пространства Эстонии являются запоздалой попыткой привлечь необоснованное внимание и вызывают недоумение», - подчеркнуто в сообщении российского Минобороны.

В нем также отметили, что полет осуществлен в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, без нарушения границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля.

Ранее в пресс-службе Главного штаба Сил обороны Эстонии заявили, что российский истребитель-бомбардировщик Су-34 без разрешения вошел в воздушное пространство страны в районе острова Вайндлоо. По заявлению эстонских военных, самолет якобы не входил в радиоконтакт со службой авиационного сообщения Эстонии, а его транспондер был выключен.