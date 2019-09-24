Стали известны подробности инцидента с Гармашем в аэропорту Ростова-на-Дону

Российский актер Сергей Гармаш получил травму головы в аэропорту Ростова-на-Дону. Ему была оказана первая помощь в Платове. Об этом в комментарии «360» рассказал представитель артиста Олег Будрин.

По его словам, инцидент произошел на следующий день после концерта в Таганроге. Сергей Гармаш вышел из машины, чтобы оплатить парковку на территории аэропорта, и ударился головой.

«Добрые люди сфотографировали на мобильные, что он поцарапал себе голову... Мы из Таганрога улетали тем же рейсом, что планировали. Ему там в травмпункте перекисью обработали, повязку наложили, и он ее даже перед вылетом снял. И это произошло все дня три назад», - пояснил Будрин.

Представитель Гармаша также добавил, что распространенная в СМИ информация о травме актера была сильно преувеличена.

Ранее сообщалось, что артист якобы разбил голову в аэропорту Платов и был госпитализирован.