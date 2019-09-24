В Кремле заявили, что ситуация с невыдачей виз США требует жесткой реакции со стороны Москвы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сложившаяся ситуация вокруг невыдачи американских виз для российской делегации «весьма тревожная и неприятная». Он добавил, что Вашингтон таким образом нарушает международные обязательства.

«Ситуация весьма и весьма тревожная и неприятная. Дело в том, что фактически Вашингтон нарушает свои собственные международные обязательства. Вашингтон не имеет права отказывать в выдаче виз официальной делегации, делегации российской, которая отправляется на Генассамблею ООН, потому что речь в данном случае не идет о двусторонних отношениях, речь идет об обязательствах США», - заявил Песков.

Он уточнил, что ситуация требует достаточно жесткой реакции со стороны Москвы и со стороны ООН в вопросе невыдачи американских виз для членов российской делегации для участия в Генассамблее ООН.

«Наши дипломаты работают, и американский посол приглашен, и в Вашингтоне наше посольство принимает меры», - сказал Песков.

Ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что он и другие участники российской делегации не получили американские визы для участия в Генассамблее ООН.

Сложившуюся ситуацию с невыдачей виз для членов российской делегации официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «возмутительным примером неуважения Соединенными Штатами Америки членов ООН». Она сообщила, что центральной темой разговора во время встречи главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря Майкла Помпео станет сложившаяся ситуация вокруг американских виз для десяти членов российской делегации.