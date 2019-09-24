В российский МИД вызвали зампосла США

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил о вызове в российский МИД зампосла США Барта Гормана в связи с невыдачей виз части российской делегации на Генассамблею ООН.

«Сегодня в МИД был приглашен советник-посланник, заместитель главы дипломатической миссии в России, которому был выражен протест и передана соответствующая нота», - приводит слова Сергея Рябкова РИА Новости.

Ранее стало известно, что десяти членам российской делегации, которые должны были сопровождать Сергея Лаврова во время его поездки в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН, не выдали американские визы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала сложившуюся ситуацию возмутительным примером и невыполнением США своих обязанностей в качестве принимающей стороны. Она также сообщила, что глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь Майкл Помпео обсудят ситуацию с невыдачей виз российской делегации.