Зеленский рассказал, чего ждет от встречи с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ждет от встречи с американским лидером Дональдом Трампом. По словам украинского лидера, он ожидает предметного разговора.

«Я думаю, что у нас будет предметная, мощная встреча», - приводит слова Зеленского сайт президента Украины.

Сейчас украинский лидер находится в США, в Нью-Йорке. Он прилетел с рабочим визитом для участия в 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Во время встречи с представителями украинской диаспоры в Нью-Йорке Зеленский рассказал, что Украине необходима поддержка США. Он также добавил, что надеется на скорую встречу в «нормандском формате».

Ранее президент Украины заявлял, что в Киеве надеются на присоединение США к «нормандскому формату».