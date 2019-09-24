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Зеленский рассказал, чего ждет от встречи с Трампом

Тамара Астапенкова
12:39 24.09.2019
Президент Украины находится с рабочим визитом в США, где проведет ряд встреч, в том числе и с Дональдом Трампом.
Зеленский рассказал, чего ждет от встречи с Трампом
© Фото: Ron Sachs, Consolidated News Photos, Sergii Kharchenko, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ждет от встречи с американским лидером Дональдом Трампом. По словам украинского лидера, он ожидает предметного разговора.

«Я думаю, что у нас будет предметная, мощная встреча», - приводит слова Зеленского сайт президента Украины.

Сейчас украинский лидер находится в США, в Нью-Йорке. Он прилетел с рабочим визитом для участия в 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Во время встречи с представителями украинской диаспоры в Нью-Йорке Зеленский рассказал, что Украине необходима поддержка США. Он также добавил, что надеется на скорую встречу в «нормандском формате».

Ранее президент Украины заявлял, что в Киеве надеются на присоединение США к «нормандскому формату».

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