Полиция предотвратила массовое убийство в школе в Кирове

Сотрудникам полиции удалось предотвратить массовое убийство в одной из школ в Кирове. Об этом рассказал замглавы управления противодействия экстремизму МВД России Владимир Макаров.

«Сотрудниками правоохранительных органов установлен несовершеннолетний, интересовавшийся темой школьного насилия и планировавший совершить массовое убийство в школе с применением холодного оружия и самодельного взрывного устройства», - рассказал он во время тематического форума в Москве.

Другие подробности случившегося правоохранитель не назвал.

В феврале этого года в Ивантеевском городском суде огласили приговор ученику местной школы, устроившему стрельбу и взрывы в учебном заведении осенью 2017 года. За совершенное преступление злоумышленник проведет в колонии семь лет и три месяца.