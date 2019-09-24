Адвокат Киркорова прокомментировал новый иск Маруани

Адвокат Александр Добровинский, известный своим участием в делах певца Филиппа Киркорова, еще не видел иска, который подал французский музыкант Дидье Маруани в Пресненский суд Москвы.

Ранее стало известно, что лидер французской группы Space подал исковое заявление о защите чести и достоинства, ответчиками которого выступили артист Филипп Киркоров, адвокат Александр Добровинский и ряд российских СМИ.

«Все, что исходит от Маруани, имеет очень странный характер. Поэтому обсуждать действия человека, которые неподвластны логике, очень сложно. Он обещал (подать иск) в марте, причем хотел с меня какие-то миллиарды почему-то. А теперь мне очень лестно быть вместе с Киркоровым. Я не видел еще иска. И не знаю даже, о чем речь. Я не знаю, что я нарушил. Наверное, украл девичью честь - не знаю», - заявил «Звезде» Александр Добровинский.

По мнению адвоката, Филипп Киркоров не будет переживать по этому поводу. Добровинский также сообщил, что вопрос по поводу плагиата российской песни «Жестокая любовь» закрыт.

«Может быть, пиар. С плагиатом мы закрыли тему. Теперь надо что-то новое. Наверное, российским зрителям он симпатичен, и нужно идти дальше. Мне трудно сказать, он не поддается логическому мышлению», - заключил Добровинский.

Напомним, что тяжба между Маруани и Киркоровым длилась несколько лет. По мнению французского музыканта, российский певец и композитор Олег Попков скопировали основную часть его песни «A Symphonic Space Dream». Ни одного суда по этому поводу Маруани не выиграл.