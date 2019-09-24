Слуцкий считает, что членам российской делегации на Генассамблею ООН выдадут визы США

В ситуации с невыдачей американских виз российской делегации, которая должна была сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова во время его визита в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН, нужно разобраться. Такое заявление сделал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, отметив, что сам он отложил вылет в США по собственной инициативе.

«Я думаю, что визу обязательно выдадут. Потому, что как могут членам официальной делегации, утвержденной президентом, не выдать визы в главную международную организацию?» - заявил он в Нур-Султане, где проходит IV Совещание спикеров парламентов стран Евразии.

Депутат отметил, что случившееся может быть провокацией с американской стороны, однако «это надо все проверять».

Ранее стало известно, что десять членов российской делегации, среди которых Леонид Слуцкий, не получили американские визы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала случившееся возмутительным примером неуважения и невыполнения США своих обязательств в качестве принимающей стороны.