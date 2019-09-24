Косачев рассказал подробности инцидента с невыдачей американских виз российским дипломатам

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев подтвердил «Звезде», что ему и другим участникам российской делегации не выдали американские визы для участия в Генассамблее ООН. По словам сенатора, сейчас его загранпаспорт и загранпаспорта других членов делегации находятся в американском посольстве.

«Я сейчас уезжаю из аэропорта, вместо того чтобы улететь из него. Они не выдали просто вовремя десяти членам российской делегации визы. Паспорта лежат в посольстве США. На момент вылета ни паспорта, ни визы в этих паспортах нам выданы не были. Мы без документов», - прокомментировал Косачев произошедшее.

Ранее стало известно, что десять членов российской делегации, которая должна была сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова во время его поездки в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН, не получили американские визы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала случившееся возмутительным примером неуважения и невыполнения США своих обязательств в качестве принимающей стороны.