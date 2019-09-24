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Лавров обсудит с Помпео на Генассамблее ООН невыдачу виз членам делегации РФ

Тамара Астапенкова
11:13 24.09.2019
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «возмутительным примером неуважения» невыдачу американских виз некоторым членам российской делегации.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию, сложившуюся вокруг российской делегации, собирающейся на Генассамблею ООН. Она назвала «возмутительным примером неуважения» невыдачу американских виз некоторым членам российской делегации.

«Ряд членов официальной российской делегации не получили американские визы для участия в Генассамблее ООН. Это возмутительный пример неуважения Соединенными Штатами Америки членов ООН, а также невыполнения своих обязательств в качестве страны, принимающей у себя всемирную организацию», - заявила Захарова.

Представитель МИД добавила, что центральной темой разговора во время встречи министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Майкла Помпео станет ситуация, связанная с невыдачей виз некоторым членам российской делегации на Генассамблею ООН.

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