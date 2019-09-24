Лавров обсудит с Помпео на Генассамблее ООН невыдачу виз членам делегации РФ

Представитель МИД добавила, что центральной темой разговора во время встречи министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Майкла Помпео станет ситуация, связанная с невыдачей виз некоторым членам российской делегации на Генассамблею ООН.

«Ряд членов официальной российской делегации не получили американские визы для участия в Генассамблее ООН. Это возмутительный пример неуважения Соединенными Штатами Америки членов ООН, а также невыполнения своих обязательств в качестве страны, принимающей у себя всемирную организацию», - заявила Захарова.

Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.