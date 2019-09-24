Победитель проекта «У меня есть голос - 2019 » на Ставрополье получил квартиру и путевку на конкурс «Новая звезда»

В Ставропольском крае определился победитель проекта «У меня есть голос - 2019». Всего за звание лучшего из лучших боролись 19 вокалистов со всего региона.

Победителем проекта стал Андрей Брусков. Он покорил жюри не только большим вокальным диапазоном, но и своей уверенностью и артистизмом. Певец получил внушительные призы - квартиру в Ставрополе и путевку на большую сцену. Андрей Брусков представит свой родной край на всероссийском вокальном конкурсе «Новая звезда».

«Когда на отборочном сказали, что я вышел в финал, перед телевизором сидела дочь и смотрела. Она заплакала. Я ей посвящаю эту победу», - рассказал Брусков.

Еще одним обладателем квартиры в Ставрополе и титула «Народный голос Ставрополья» стал Владислав Ищенко. За него проголосовало большинство зрителей.

«Хочу передать привет своим односельчанам, которые меня поддерживали, голосовали за меня. Хочу сказать спасибо маме и папе за то, что они с самого детства дали мне возможность проявить себя во всем», - обратился к родным Ищенко.

Для подведения итогов проекта «У меня есть голос - 2019 » организаторы пригласили продюсера всероссийского вокального конкурса «Новая звезда». Выбрать победителя оказалось непросто даже профессиональному жюри.

«Выступали ребята на очень хорошем уровне. Это было артистично, это было здорово в вокальном плане, мы выбирали до самого последнего момента», - признался продюсер «Новой звезды» Павел Воеводин. «Результатами довольны все. И организаторы, и спонсоры, и телезрители, зрители. Уже поступают в соцсети на почту отзывы, они по большей части положительные», - отмечает креативный продюсер проекта «У меня есть голос - 2019» Олег Исаев.

Теперь победителя ждут в Москве на всероссийском вокальном конкурсе «Новая звезда». В столице за звание лучшего голоса России поборются участники из всех 85 регионов страны.