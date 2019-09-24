Мадуро заявил о визите в Россию и встрече с Путиным

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отправляется с официальным визитом в Россию в ночь на 24 сентября. Как утверждает Мадуро, у него запланирована встреча с российским лидером Владимиром Путиным.

«Ночью я уезжаю в Российскую Федерацию с официальным визитом… чтобы встретиться с нашим другом президентом Владимиром Путиным, его командой, важными группами бизнесменов», - сказал Мадуро.

Он также отметил, что целью визита является укрепление двусторонних отношений.

«Мы собираемся рассмотреть динамику наших двусторонних отношений… найти новые пути сотрудничества в экономической, культурной и социальной сферах», - цитирует Мадуро сайт вице-президента Венесуэлы.

Ранее были анонсированы переговоры Путина с коллегами из Венесуэлы, Филиппин и Казахстана на полях Валдайского клуба, который будет проходить с 30 сентября по 3 октября в Сочи. Российский лидер проведет три отдельные встречи с Мадуро, Родриго Дутерте и Касым-Жомартом Токаевым соответственно.