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Членам делегации РФ, собиравшейся на Генассамблею ООН, не выдали американские визы

Роман Захаров
10:59 24.09.2019
Посольство США не выдало визы десяти членам российской делегации, которая должна была сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова во время его поездки в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Igor Sinitsyn, image BROKER.com, Globallookpress

Невыдача США виз россиянам на Генассамблею ООН - это возмутительный пример неуважения и невыполнения обязательств в качестве принимающей стороны. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 

Ранее российский сенатор Константин Косачев сообщил, что не смог получить американскую визу для участия в ГА ООН. Помимо него, визы не получили еще девять членов делегации, которая должна была сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова во время его поездки в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной ассамблеи организации.

Произошедшее Косачев назвал «возмутительной акцией», которая не имеет оправданий и объяснений. Сенатор подчеркнул, что об инциденте уже проинформирован министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. 

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