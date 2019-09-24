Членам делегации РФ, собиравшейся на Генассамблею ООН, не выдали американские визы
Посольство США не выдало визы десяти членам российской делегации, которая должна была сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова во время его поездки в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН.
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Невыдача США виз россиянам на Генассамблею ООН - это возмутительный пример неуважения и невыполнения обязательств в качестве принимающей стороны. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее российский сенатор Константин Косачев сообщил, что не смог получить американскую визу для участия в ГА ООН. Помимо него, визы не получили еще девять членов делегации, которая должна была сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова во время его поездки в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной ассамблеи организации.
Произошедшее Косачев назвал «возмутительной акцией», которая не имеет оправданий и объяснений. Сенатор подчеркнул, что об инциденте уже проинформирован министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.