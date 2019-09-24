Членам делегации РФ, собиравшейся на Генассамблею ООН, не выдали американские визы

Невыдача США виз россиянам на Генассамблею ООН - это возмутительный пример неуважения и невыполнения обязательств в качестве принимающей стороны. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее российский сенатор Константин Косачев сообщил, что не смог получить американскую визу для участия в ГА ООН. Помимо него, визы не получили еще девять членов делегации, которая должна была сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова во время его поездки в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной ассамблеи организации.

Произошедшее Косачев назвал «возмутительной акцией», которая не имеет оправданий и объяснений. Сенатор подчеркнул, что об инциденте уже проинформирован министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.