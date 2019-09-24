Более 100 человек ищут потерявшуюся в сибирской тайге семью с детьми

Экстренные службы и добровольческие отряды занимаются поисками семьи с детьми, пропавшей в тайге в Тюхтетском районе Красноярского края. Об этом говорится в сообщении регионального главка МВД.

К настоящему моменту известно, что мужчина 1970 года рождения, женщина 1973 года рождения и двое их детей, 1999 и 2008 годов рождения, отправились в лес на выходные за шишками, после чего связь с ними была потеряна. Их местонахождение пока не установлено.

В поисках семьи участвуют 125 полицейских, сотрудники МЧС и волонтеры, сообщает сайт «КП». По информации издания, участники поисковой операции опрашивают всех, кто видел пропавших или общался с ними накануне исчезновения.