СК РФ возбудил уголовное дело по подрыву опор моста в ЛНР

В Следственном комитете России возбудили уголовное дело об акте международного терроризма из-за подрыва моста в Луганске.

«19 сентября 2019 года неустановленные лица, выполняя заведомо преступные приказы представителей высшего политического и военного руководства Украины, совершили подрыв трех взрывных устройств, установленных на опорах моста в районе пересечения улиц Лутугинской и 1-я Керамической города Луганска», - говорится в сообщении СК РФ.

В ведомстве уточнили, что именно по этому мосту через некоторое время должен был проехать 86 гуманитарный конвой МЧС РФ, состоящий из 10 грузовых автомобилей. По версии следствия, подрыв опор моста был направлен на срыв поставки гуманитарной помощи для жителей самопровозглашенной Луганской народной республики.

«Противоправные действия подвергли опасности жизнь и здоровье граждан Российской Федерации – сотрудников МЧС России, находившихся в составе гуманитарного конвоя, и были направлены против интересов Российской Федерации», -отметили в СК.

В рамках уголовного дела следователями будут проведены необходимые действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.