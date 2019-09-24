Янукович готовится к возвращению на Украину

Виктор Янукович собирается вернуться на Украину. Об этом заявил его адвокат Виталий Сердюк.

По его словам, защита бывшего украинского президента проводит мероприятия, которые обеспечат возможность его пребывания на родине. Сердюк пояснил, что сейчас Янукович находится на территории России временно.

Адвокат добавил, что бывший президент Украины намерен «обеспечить привлечение к ответственности виновных» в ситуации с Крымом и госперевороте.

В начале 2019 года Оболонский районный суд Киев вынес обвинительный приговор Виктору Януковичу по делу о госизмене. Он заочно получил наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет. Адвокаты бывшего украинского президента подали апелляционные жалобы на приговор. Сам Янукович считает весь судебный процесс «политическим заказом». По мнению бывшего украинского президента, на судей по его делу оказывалось беспрецедентное давление.