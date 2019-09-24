В администрации Новокуйбышевска подтвердили смерть бывшего мэра Владимира Фомина
Экс-чиновник попал в больницу с огнестрельным ранением груди.
© Фото: samregion.ru
Администрация Новокуйбышевска Самарской области подтвердила смерть бывшего мэра города Владимира Фомина.
Экс-чиновник был госпитализирован в тяжелом состоянии с огнестрельным ранением груди.
«Сегодня, 24 сентября, в 08:35 (07:35 мск) на 58-м году жизни скончался бывший глава Новокуйбышевска Владимир Николаевич Фомин», - говорится в сообщении.
Ранее о смерти бывшего градоначальника сообщили самарские СМИ, но официального подтверждения этой информации до сих пор не было.
Владимир Фомин стал мэром Новокуйбышевска в декабре прошло года. На этом посту он сменил Сергея Маркова. Однако уже 20 сентября 2019 года градоначальник принял решение досрочно сложить полномочия по собственному желанию.