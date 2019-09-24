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СМИ раскрыли «государственную тайну» в деле об исчезновении малайзийского MH370

Лина Давыдова
10:14 24.09.2019
Американская писательница, эксперт в области авиации Кристина Негрони, утверждает, что правительство Малайзии скрывало тайну, связанную с исчезновением MH370.
СМИ раскрыли «государственную тайну» в деле об исчезновении малайзийского MH370
© Фото: Yevgeny Pashnin, Globallookpress

Трагедия с малайзийским MH370, исчезнувшим с радаров в марте 2014 года, могла стать частью широкого правительственного сокрытия. Так считает американская писательница, эксперт в области авиации Кристина Негрони.

Как утверждает Негрони, за год до исчезновения самолета компанию Malaysia Airlines предупреждали о проблемах с отслеживанием рейсов.

«В апреле 2013 года, а затем и в июне, несколько аудиторов компаний, изучавших выполнение полетов, обнаружили ряд проблем с соблюдением авиакомпанией государственных и международных авиационных стандартов... Полеты можно было отслеживать только каждые полчаса, хотя авиакомпания должна была чаще узнавать местонахождение каждого самолета», - цитирует Негрони британское издание Express.

Она также указала на то, что в момент катастрофы Malaysia Airlines была частной компанией, но в августе 2014 года, всего через пять месяцев после трагедии, правительство Малайзии объявило о планах по ее национализации.

В то же время писательница отметила, что предполагаемое нарушение не могло вызвать или способствовать случившейся аварии. По мнению Негрони, техническая неисправность привела к потере избыточного давления, что в свою очередь отразилось на состоянии пилотов.

«Вероятно, люди в кабине подверглись высотной болезни, известной как гипоксия, которая лишала их способности ясно мыслить и безопасно приземлиться», - не исключила авиаэксперт.

MH370 вылетел из аэропорта Куала-Лумпур 8 марта 2014 года в Пекин.  На его борту находились 239 человек. Boeing 777 последний раз связывался с управлением воздушного движения в 1:19 во время полета над Южно-Китайским морем, а затем исчез.

В январе 2015 года самолет признали потерпевшим катастрофу, а всех находившихся на борту - погибшими.

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