Внутренний враг: ученые нашли неожиданную причину внезапной смерти

Аутоантитела способны оказывать воздействие на сердечную мышцу и вызывать внезапную смерть человека. К такому выводу пришли ученые из Санкт-Петербургского государственного университета, которые совместно со своими коллегами из Университета Бари провели ряд научных опытов и экспериментов.

Согласно отчету исследователей, антитела – это иммуноглобулины, действие которых направлено против организма. Для медицинского сообщества это давно не новость, однако поведение антител до конца не изучено.

Российско-итальянская научная группа пришла к выводу, что все антитела можно разделить по их функциям, часть из них оказывает разрушительное влияние на клетки и ткани организма, а часть выполняет регуляторную функцию.

Для подтверждения теории о взаимосвязи аутоантител и внезапных остановок сердца ученые проанализировали, какие именно иммуноглобулины находятся в крови людей, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний.

В опубликованном на страницах Autoimmunity Reviews отчете говорится, что в крови «сердечников» количество антител зашкаливает, по сравнению с обычными людьми.

На основании этого, медики предположили, что аутоантитела могут провоцировать сначала развитие различных аритмий, а позже вызывать обширные инфаркты и внезапные остановки сердца.

Сейчас ученые решают, можно ли искусственно регулировать количество антител в крови и если да, то к каким последствиям для здоровья это может привести.