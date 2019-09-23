Путин поручил подписать соглашение о финансировании Россией расходов на модернизацию ВС Абхазии

Президент РФ Владимир Путин распорядился подписать соглашение о финансировании Россией расходов на модернизацию вооруженных сил Абхазии. Поручение главы государства было опубликовано на интернет-портале правовой информации.

«Принять предложение правительства РФ о подписании соглашения между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных Сил Республики Абхазия», - сказано в документе.

Путин также поручил Министерству обороны РФ провести с участием МИД России переговоры с абхазской стороной и после достижения договоренностей подписать от имени Российской Федерации данное соглашение.

В августе текущего года министр обороны РФ Сергей Шойгу встретился со своим абхазским коллегой Мерабом Кишмарией. Главы оборонных ведомств обсудили сотрудничество между Россией и Абхазией и заключили соглашение между Москвой и Сухумом о финансировании расходов на модернизацию абхазских вооруженных сил.