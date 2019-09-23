СМИ рассекретили детали доклада о крушении Boeing 737 MAX в Индонезии

Проблемы при проектировании Boeing 737 MAX и недостатки в контроле над соблюдением авиационных правил сыграли ключевую роль в крушении лайнера в Индонезии. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники, изучившие черновой вариант итогового доклада по авиакатастрофе.

Напомним, борт авиакомпании Lion Air вылетел 29 октября 2018 года из Джакарты в 06:20 по местному времени. Через 13 минут после взлета пассажирский лайнер исчез с радаров. Он рухнул в море рядом с западным побережьем острова Ява в Индонезии. На борту Boeing 737 MAX находились 189 человек, никому выжить не удалось.

В черновом варианте доклада говорится, что эксперты назвали среди факторов, приведших к катастрофе, ряд ошибок в действиях пилота и недостатки в техническом обслуживании самолета.

На данный момент этот вариант доклада является не окончательным. Boeing продолжает помогать индонезийским властям в расследовании причин авиакатастрофы. Итоговый доклад будет опубликован лишь в ноябре.